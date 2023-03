Hommage : «Edson avait toujours le sourire, il était aimé au Luxembourg»

LUXEMBOURG – Figure du quartier de Neudorf et des soirées luxembourgeoises, Edson Santos, 38 ans, est décédé le week-end dernier. Son frère lui rend hommage et brise le tabou sur la question de la dépression.

Edson Santos était un supporter de Benfica.

«Maintenant il est heureux et en paix». Quelques heures après le décès d'Edson, Elson Santos trouve encore l'énergie nécessaire pour rendre hommage à son frère adoré. Figure du quartier de Neudorf, passé par le club de football du FC CeBra à Luxembourg-Cessange, le jeune homme de 38 ans n'est plus. Partagée dimanche par la famille, la nouvelle a fait le tour du Luxembourg, et suscité un grand nombre de messages de condoléances.

«J'ai reçu plus de mille messages. Les gens ne savaient pas ce qu'il traversait. Forcément ils sont choqués. Tout le monde est prêt à nous aider». Parmi eux, plusieurs personnes du monde du football, dont l'international bosnien Miralem Pjanic, ami de longue date d'Elson, mais également des amis rencontrés en soirée. Pour chacun d'entre eux, Edson laisse le souvenir «d'un mec toujours prêt à donner un coup de main, très proche de ses potes d'enfance».

«La santé mentale, c'est du sérieux»

Pour Elson, son autre frère – jumeau d'Edson – et ses parents, le temps du deuil a débuté. La sollicitude de leur entourage montre à quel point il était aimé. Edson, c'était aussi une âme d'artiste, un jeune homme qui adorait se promener en ville muni de son appareil photo. Des clichés qu'il n'hésitait pas à publier sur les réseaux sociaux.

Et puis, il y avait le foot – «Benfica, c'était sa vie, il ne ratait pas un match» – et les événements festifs: «Il n'hésitait pas à me donner un coup de main au Seven Lounge Bar, à Bertrange», glisse Elson. Des instants de bonheur furtifs près des siens qui résonnent aujourd'hui comme des moments de répit pour celui qui luttait depuis de nombreuses années contre la dépression.

«La santé mentale, c'est du sérieux. Il faut faire attention à ses proches. La mort d'un autre ami il y a un an et demi l'avait beaucoup affecté», confie Elson. Comme lui, son frère laissera un grand vide à Luxembourg. Les funérailles auront lieu jeudi après-midi, au cimetière de Neudorf et une cagnotte a été lancée par ses amis pour aider la famille à financer les funérailles. L'essentiel adresse à la famille ses sincères condoléances.