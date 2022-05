Gagne deux places : EDSUN, l'artiste luxembourgeois incontournable

EDSUN est l'artiste luxembourgeois incontournable, qui crée du R&B alternatif aux influences électroniques, pop et hip-hop. Son style musical est unique sur la scène luxembourgeoise et n'a cessé de se développer depuis la sortie de son premier EP NO En incorporant la danse contemporaine à ses performances, EDSUN se veut intrigant et hors limites. En décembre 2018, il remporte le prix de l'Artiste de l'année lors de la première édition des Luxembourg Music Awards à la Rockhal.