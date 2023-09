Education au Luxembourg: La santé mentale de nos enfants, point clé de la rentrée

Les priorités de cette nouvelle rentrée ont été annoncées, mercredi matin, les dernières de la législature en cours. Toutes les rentrées se suivent et se ressemblent mais de nombreuses nouveautés ont pris une grande place dans le discours du ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch. Cette rentrée scolaire sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle section du secondaire classique, tournée vers le monde actuel: la section P Sciences cognitives et Sciences humaines sera accessible aux lycées de Belval, de Diekirch et Luxembourg, ainsi que la section R Politiques et développement durable à l’Athénée de Luxembourg.