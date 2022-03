Sécurité routière au Luxembourg – Education et répression sont au programme

Sécurité routière au Luxembourg : Éducation et répression sont au programme

Alors que le Luxembourg est l’un des plus mauvais élèves de l'UE en termes de sécurité routière, le gouvernement compte bien remédier à la situation en adoptant plusieurs mesures préventives et répressives.

La situation du Luxembourg en termes de sécurité routière est alarmante par rapport aux autres pays européens. Avec seulement 32% de morts en moins sur les routes, le pays se situe en dessous de la moyenne qui est de 36%. En ce qui concerne les blessés graves, le Grand-Duché est encore plus mal classé puisqu’il se retrouve en bas du classement des pays de l’Union européenne. «Il faudrait une stratégie de sécurité routière sur cinq ou dix ans pour que les choses s’améliorent», déplore Jeannot Mersch, président de l’Association des victimes de la route.

Face à cette situation désastreuse, le gouvernement a décidé de mettre en place plusieurs mesures qui passent à la fois par l’éducation, la prévention, l’amélioration du système routier sans oublier la répression. Outre les campagnes de sensibilisation qui ont lieu au moins une fois pas an, les jeunes conducteurs seront mieux informés lors de l’apprentissage de la conduite. «Une nouvelle formation a été mise en place depuis peu pour rendre leur façon de conduire plus sûre», explique Claude Wiseler, ministre des infrastructures et du développement durable.

Une augmentation des contrôles routiers

Selon le ministre, «il est également prévu d’améliorer le système routier, puisque c’est là que nous avons des points noirs». Une liste des endroits les plus dangereux pour les conducteurs a été établie et des travaux ont été entrepris pour réduire le taux d’accidents. Les limitations de vitesse ont également été réduites sur ces tronçons à risque et la signalisation rendue plus visible.

La répression sera également mise en avant avec une augmentation des contrôles routiers et notamment la pose d’une vingtaine de radars dont treize fixes et sept mobiles. «Pour le moment, nous n’avons pas choisi les emplacements puisqu’il faut déterminer les endroits où ils seront les plus efficaces. Mais cela sera fait en accord avec la sécurité routière», a affirmé Claude Wiseler.

Justine Baldin/lessentiel.lu