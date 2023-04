Au Luxembourg: Éducation sexuelle, IVG, violences conjugales: le Planning veut changer les mentalités

«L'éducation sexuelle et affective est inscrite dans la loi, mais mon fils n'a jamais eu un seul cours, que ce soit à l'école ou au lycée. Alors que d'autres parents m'ont dit que leur enfants si. C'est un peu au bon vouloir des adultes. Pourtant c'est crucial face aux préjugés qui circulent sur le web et les réseaux sociaux», relatait ce mardi Ainhoa Achutegui, présidente du Planning familial. En 2023, le Planning plaide pour un changement des mentalités et plus de ressources, à travers trois grandes revendications.