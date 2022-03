Espionnage : Edward Snowden accepterait l'asile au Brésil

L'ex-consultant pour la NSA accepterait l'asile au Brésil mais sans qu'il soit conditionné à la fourniture d'informations sur le programme d'espionnage nord-américain, selon la chaîne brésilienne «Globo».

«Si le gouvernement brésilien désirait défendre les droits humains, ce serait un honneur pour moi d'en faire partie», a déclaré Edward Snowden cité dimanche dans une émission de Globo. «Jamais je n'échangerai des informations contre l'asile», a-t-il averti, en louant le Brésil comme «une des plus intéressantes et dynamiques démocraties dans le monde».

Globo a obtenu les déclarations de l'ancien analyste via courrier électronique par l'intermédiaire de son avocat à New York. L'ex-consultant pour un sous-traitant de l'Agence nationale de Sécurité (NSA) avait demandé l'asile en juillet à plusieurs pays, dont le Brésil, d'une façon générale, avant d'être accueilli pour un an par la Russie.