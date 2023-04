Concert: EELS: «Les gens ont toujours besoin de musique»

Vous avez sorti deux albums ces dernières années, «Earth to Dora» (2020) and «Extreme Witchcraft» (2021). Pourquoi ce choix?

«Earth to Dora» avait été principalement composé avant la pandémie. Nous avons beaucoup discuté de tout ça, du timing de sortie de l’album. Et finalement, nous avons décidé de le sortir. Malgré l’absence de concerts, les gens ont toujours besoin de musique, et peut-être même plus que jamais. La décision prise a été la bonne.