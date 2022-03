Alsace : Effondrement de deux plafonds dans un collège

Les plafonds de deux salles de classe d'un collège de la périphérie strasbourgeoise se sont effondrés partiellement, sans faire de blessé, en raison de malfaçons, a annoncé mercredi le conseil général du Bas-Rhin.

L'incident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, au 2e étage du collège Le parc, à Illkirch-Graffenstaden. L'effondrement du faux-plafond a provoqué des dégâts assez importants dans une salle de sciences et plus légers dans une salle de classe banalisée.

Les premiers constats ont fait apparaître des malfaçons identiques dans quatre salles de ce bâtiment qui avait été réhabilité en 2005 et 2006. Lors de ces travaux, les porteurs du faux-plafond avaient été vissés dans un lattis de roseaux et de plâtre, et non dans la structure porteuse du plancher supérieur.