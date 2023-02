Chine : Effondrement d’une mine: cinq morts, des dizaines de disparus

Des travailleurs ont été ensevelis mercredi, vers 13h (6h au Luxembourg) lorsqu’une colline haute de 180 mètres s’est effondrée dans une mine de charbon à ciel ouvert de l’ouest de la Mongolie-Intérieure (Nord), selon la télévision CCTV. Des centaines de sauveteurs ont été dépêchés sur le lieu du drame, situé dans la bannière gauche d’Alxa – nom d’une zone administrative de la région. Les opérations de secours avaient été interrompues après un glissement de terrain mercredi soir, mais ont depuis repris, a indiqué CCTV jeudi, précisant que le bilan était désormais de cinq morts, six blessés et 48 disparus.

La chaîne a diffusé des images de sauveteurs en combinaisons orange et casques jaunes, au milieu d’une montagne de gravats couleur rouille ainsi que de pelleteuses en train de dégager une partie des débris. «On venait juste de reprendre le travail. Vers 13h15, on a vu que des roches commençaient à tomber depuis le haut de la colline. C’était de plus en plus fort», a déclaré à CCTV un ouvrier survivant, Ma Jianping. «Il a été décidé d’évacuer les lieux. Mais il était déjà trop tard. Toute la colline s’est effondrée», a-t-il raconté, allongé sur son lit d’hôpital.