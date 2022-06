Pays-Bas : Effroi après le meurtre d'un enfant enlevé à 120 km du Luxembourg

Enlevé jeudi dernier, le petit Gino, 9 ans, a été retrouvé mort samedi dans un appartement de Geelen, une ville néerlandaise située à environ 120 km du Luxembourg. Le suspect, un homme de 22 ans, a été arrêté.

Son comportement s'est toutefois avéré équivoque après la disparition de Gino: « Il était chez lui, à l’arrière de son jardin et s’est contenté de me dire: 'Mais je n’ai jamais vu l’enfant'. Et à chaque fois, il rentrait aussitôt à l’intérieur de son appartement (…) Je me demande aujourd’hui aussi pourquoi il avait déplacé ses meubles», explique-t-il, précisant que la compagne du meurtrier présumé était également «sous le choc».