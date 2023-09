Elle se lance un défi givré pour aider la Croix-Rouge

1 / 5 Sonia s'est lancée dans la préparation d'un beau défi. dr Un défi… complètement givré! DR Elle se rendra en Laponie finlandaise en janvier, pour courir, skier et faire du fat bike par grand froid. Laponie Trophy

Elle y a pensé alors qu'elle était entassée dans un wagon rempli de frontaliers, pendant un de ses trajets de 1h30 qui l'emmènent de chez elle, près d'Uckange (Moselle), à Luxembourg-Ville, où elle travaille à la Croix-Rouge, aux RH et à la formation. «Je me suis dit qu'on a vite tendance à tomber dans sa routine, à rester dans son confort. Ce n'est pas mon schéma de vie», explique Sonia Barjonnet. Du coup, elle s'est lancé le défi de participer, en janvier prochain, au Laponie Trophy, une course féminine et solidaire. «Quand on se lance des défis, on développe des connaissances. Là c'est très complet, je dois faire le dossier, demander du sponsoring, démarcher des entreprises, je me suis mise aux réseaux sociaux…»

Et elle doit aussi s'entraîner. Les épreuves sur place, à un moment où les températures peuvent tomber à -30°C, ne s'annoncent pas de tout repos. «J'ai six mois pour me préparer, quand les autres filles font ça sur un an, un an et demi, je me suis inscrite un peu au dernier moment». Les épreuves se déroulent sur trois jours. «Le premier jour, on a une course en raquettes sur 15 km. J'ai déjà fait de la raquette mais je ne savais pas qu'on pouvait courir avec ça», rigole Sonia. Le deuxième jour est une course en «fat bike», un vélo avec de gros pneus, sur un fleuve gelé. Le dernier jour, place au ski de fond.

«Une salle de sport près de chez moi m'a offert l'abonnement et le coach pour me préparer. Je fais aussi du vélo, mais ce ne sera pas pareil. Il faudra travailler l'équilibre. Et apprendre à tomber». Et, dans la dernière ligne droite, elle compte sur la neige des sommets vosgiens pour perfectionner sa préparation. Si elle y va confiante, elle s'interroge sur les températures extrêmes. «Les vêtements sont tellement techniques que je ne m'inquiète pas, mais ça va piquer un peu dans la gorge en respirant. Et les journées sont très courtes. Il fera jour de 9h à 13h, juste le temps des épreuves. Ça doit être bizarre».

«Je serai prête»

Malgré toutes ces contraintes et efforts à venir, elle se prépare avec le sourire. Parce que ces efforts, elle les fait pour la bonne cause. «Une partie des frais d'inscription va à l'association Vivre comme avant, dans laquelle des femmes qui ont eu un cancer du sein aident d'autres femmes qui en ont un». Les concurrentes choisissent en prime une autre association pour laquelle elles ouvrent une cagnotte. Sonia a choisi, bien sûr, la Croix-Rouge. «Ce qu'on fait est tellement varié, on aide dans tellement de domaines…»

Entre les dossiers de sponsoring et l'entraînement, Sonia l'assure: «Je serai prête. Je ne suis pas sportive, mais je suis active, j'ai une bonne condition physique». Elle espère même finir vers le milieu du classement de l'épreuve qui compte une centaine de participants. Quoi qu’il en soit, elle est déjà satisfaite de l'expérience. «Je le prends avec humour, pour m'amuser, mais je me suis lancée dedans à fond, sérieusement». Grâce à son projet, elle a déjà pu rencontrer pas mal de monde. Et ce n'est pas fini. «Le challenge est organisé près du village du père Noël, je vais le rencontrer aussi», rigole Sonia.