Au Luxembourg : Les femmes gagnent désormais en moyenne autant que les hommes

LUXEMBOURG – L’écart de rémunération entre hommes et femmes atteint désormais en moyenne 0% au Grand-Duché, note le Statec, qui apporte toutefois quelques nuances.

Dans l'administration publique, la santé et l'action sociale ou encore la construction, l'écart salarial est nul, voire en faveur des femmes. Pixabay

Dans la plupart des pays européens, l’écart de rémunération horaire entre les hommes et les femmes a diminué. Au Luxembourg, il a atteint en 2021 0% en moyenne, contre 0,7% en 2020 et 10% en 2007, d'après l'indicateur européen «Gender Pay Gap*» (GPG). C'est ce qu'explique l’Institut national de la statistique et des études économiques (Statec) dans son rapport «Travail et Cohésion sociale», présenté ce vendredi.

Eurostat

«Mais si pour l'économie dans son ensemble, l'écart salarial est nul, cela ne vaut pas pour les différentes branches prises séparément», souligne Serge Allegrezza, le directeur du Statec. Ainsi, les écarts sont supérieurs de 20% à l’intérieur de certaines branches d'activité, telles que les activités financières, les activités immobilières, les activités spécialisées, scientifiques et techniques ou encore le commerce (dans l'administration publique, la santé et l'action sociale ou encore la construction, le GPG est nul, voire en faveur des femmes).

Statec

En outre, «d'autres facteurs discriminants pour les femmes sur le marché du travail n'ont pas disparu», note Serge Allegrezza. Ainsi, le taux d’emploi des femmes reste inférieur à celui des hommes. De plus, le travail à temps partiel est beaucoup plus présent parmi les femmes, et par conséquent leur nombre moyen d’heures effectivement travaillées et payées est plus faible. «Ces écarts se répercutent logiquement – avec un décalage dans le temps – sur les droits en matière de pensions», note le directeur du Statec. En 2020, il était de 40,5%, soit l'un des plus élevés en Europe.

Eurostat/Statec

Quoi qu'il en soit, le Statec estime que l'écart salarial pourrait devenir «négatif» à l'avenir, c'est-à-dire en défaveur des hommes. «L’âge pivot, à partir duquel le salaire moyen des hommes dépasse celui des femmes, se déplace vers le haut, indique l'institut économique. Il était en effet de 35 ans en 2010 et de 40 ans en 2018. On peut donc s’attendre à ce que cette tendance se confirme dans les années à venir comme conséquence logique de la hausse progressive du niveau moyen d’études des femmes au-delà de celui des hommes». Par ailleurs, la part croissante de femmes dans les professions plus rémunératrices et leur recul dans les professions élémentaires continuera à avoir ses effets, conclut-il.

Statec

*L’écart de rémunération entre hommes et femmes (Gender Pay Gap, GPG) est calculé de la manière suivante: GPG = (salaire horaire moyen brut des hommes - salaire horaire moyen brut des femmes) / salaire horaire moyen brut des hommes (en %)

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.