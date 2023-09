Egypte: Condamné, le chef de l’opposition libérale privé de présidentielle

Hicham Kassem est détenu depuis le 20 août et en grève de la faim depuis lors.

Un tribunal égyptien a condamné samedi Hicham Kassem, chef de l’opposition libérale, à six mois de prison ferme. Cette décision l’empêche de fait de participer à la campagne pour la présidentielle prévue au printemps. Kassem a été condamné à «trois mois ferme et 20 000 livres égyptiennes (environ 605 euros) d’amende» pour «diffamation» envers un ancien ministre et «trois mois ferme pour outrage à agents» lors de son interrogatoire dans le cadre de la première affaire, rapporte sur X Gameela Ismaïl, l’une des cadres du Courant libre, la coalition d’opposition dirigée par Kassem.