Den Atelier: Eisbrecher en concert à l'Atelier le 13 mai

Concert

Plus d'une fois au cours des derniers mois, on aurait pu croire que le monde s'était arrêté. Pourtant, il continue de tourner. Pour certains, il tourne peut-être un peu moins vite que prévu, mais pour d'autres, il tourne à son rythme habituel. Mais chez Eisbrecher, la terre tourne actuellement encore plus vite que jamais : en octobre 2020, l'album de reprises Schicksalsmelodien est sorti et s'est placé immédiatement à la quatrième place du classement des albums. Et alors que la dernière note de ce disque remarquable à bien des égards n'a pas encore tout à fait disparu, le nouvel album studio régulier, le huitième au total, Liebe Macht Monster, suivra dès le 12 mars 2021.

Avec plus d'une douzaine de nouveaux hymnes brise-glace, le disque à venir propose de nombreuses chansons fascinantes, aux multiples facettes et à la production extrêmement puissante, que le chanteur Alex Wesselsky décrit à juste titre comme "un éternel carnage brise-glace entre le rock/métal et la pop électro-industrielle", et qui confirme une fois de plus la brillante réputation du groupe, en tant que formation innovante et tournée vers l'avenir.