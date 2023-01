Aux États-Unis : «El Chapo» Guzman lance un appel à l'aide au Mexique

«Depuis six ans que Joaquin se trouve aux Etats-Unis, il n'a pas vu le soleil», a déclaré son avocat au Mexique, José Refugio Rodriguez, dans un entretien à Radio Formula. Incarcéré dans les montagnes désertes du Colorado, dans l'une des prisons les plus sécurisées des Etats-Unis, «Chapo» Guzman ne sort que trois fois par semaine de sa cellule sans jamais voir le soleil, a ajouté Me Rodriguez. L'avocat affirme avoir reçu un message vocal de Guzman, 65 ans, par l'intermédiaire de Mariel Colon, une de ses avocates aux Etats-Unis, et de l'une de ses soeurs.