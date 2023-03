Au Venezuela: «El Conejo», un des criminels les plus recherchés, a été tué

«El Conejo» (le lapin), chef d'une bande criminelle recherché depuis des mois et pour lequel les autorités offraient un million de dollars de récompense, a été tué, a annoncé le ministre de l'Intérieur vénézuélien Remigio Ceballos. «Carlos Enrique Gomez Rodriguez, alias ''El Conejo'' (...), recherché pour les crimes de terrorisme, extorsion, enlèvement, homicide et autres crimes, a été tué», a déclaré M. Ceballos dans un communiqué diffusé par la télévision publique.

Recherché depuis plus d'un an

Les forces de l'ordre ont également arrêté «36 criminels», saisi «16 armes à feu, du matériel de guerre, des radios portables, des motos et des téléphones». «El Conejo» était activement recherché depuis plus d'un an et sa tête avait mise à prix à 1 million de dollars - soit un peu plus de 186 000 salaires minimums vénézuélien - en février après des échanges de coups de feu avec la police.