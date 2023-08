Des scouts à l'enterrement de vie de jeune fille… l'ivresse de la fête à l'e-Lake

1 / 9 L'équipe de l'e-Lake a mis une grosse ambiance ce week-end. Le temps et la musique ont fait le reste. De quoi ravir les fans d'électro mais pas seulement. L'essentiel Pour Sabrina, c'est bientôt l'heure de l'autel, mais avant cela, elle fait la fête comme il se doit. L'essentiel Les deux sœurs se sont amusées «comme elles ne l'ont pas fait depuis longtemps». L'essentiel

Des basses tonitruantes et un fulminant show laser ont pris possession du lac d'Echternach ce week-end. Pour le traditionnel dimanche du festival, les fans d'électro avides de fête ont laissé la place à des danseurs plus jeunes. Parmi eux, un groupe de scouts venus des Pays-Bas. «Premier jour au Luxembourg et en plus avec une si belle surprise, on ne peut pas faire mieux», confie Elena, 16 ans à L'essentiel.

Sabrina aussi a encore un chemin à parcourir - celui de l'autel. Et comme il se doit, ses amies ont discrètement planifié un enterrement de vie de jeune fille. L'e-Lake-festival tombait à pic pour cela. Le matin, café et sandwich, l'après-midi, direction le lac - avec un déguisement de circonstance. «Avant, nous venions souvent ici quand nous étions jeunes et belles. Aujourd'hui, il ne nous reste que la beauté», plaisante la future mariée.