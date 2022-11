Le Luxembourg, «moins stressant», est son eldorado professionnel

Et les choses n'auraient pas pu mieux se dérouler. Mais le deuxième confinement, que Justine a passé au Luxembourg plutôt que dans sa ville de cœur, a permis à la jeune femme de réaliser qu'elle se sentait mieux dans son pays natal. «Le Luxembourg est moins stressant et j'avais plus de temps pour ma famille et mes amis», raconte-t-elle à L'essentiel. Et d'ajouter: «Même si cela n'a pas été facile pour moi de quitter Paris, la décision était prise».

Une décision que la Luxembourgeoise ne regrette absolument pas. D’autant plus qu’à son retour au pays, elle a saisi l’opportunité de développer, avec la direction du Groupe, la filiale Masao Luxembourg. «L'entreprise a toujours eu l'ambition de s'établir sur le marché international, et nous avons donc lancé le projet ensemble», explique-t-elle. En sa qualité de Country Business Manager, elle est désormais responsable pour le Luxembourg et la Belgique. Et elle profite des avantages qu'offre le Luxembourg: «Tout va très vite, on a directement accès aux bonnes personnes et on est vite soutenu», conclut-elle.