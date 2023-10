A 35 ans, il est élu plus jeune président de l’histoire de l’Equateur

L’homme d’affaires et fils de milliardaire Daniel Noboa est devenu dimanche, à 35 ans, le plus jeune président de l’histoire de l’Équateur, remportant le second tour du scrutin présidentiel avec 52,3% des voix, promettant de se mettre «immédiatement au travail» pour ramener «la paix» dans un pays ravagé par la violence du narcotrafic.

«Demain, nous commencerons à travailler pour ce nouvel Équateur (…) pour reconstruire un pays qui a été gravement touché par la violence, la corruption et la haine», a commenté le président élu. «À partir de demain, l’espoir commence à travailler», a-t-il promis, remerciant «Dieu, ma femme, mes parents et toutes les personnes qui ont fait partie d’un projet politique nouveau, jeune, improbable, dont l’objectif était de redonner le sourire au pays».

82% de participation

Noboa Corporation

Daniel Noboa a grandi dans les coulisses des campagnes électorales de son père, Alvaro Noboa, qui a fait fortune dans l’exportation de bananes et s’est présenté en vain cinq fois à la présidentielle, notamment contre Rafael Correa en 2006. Marié et père de deux enfants, ce prospère homme d’affaires a étudié dans les meilleures universités américaines avant d’intégrer l’empire familial, la Noboa Corporation.

Souriant mais d’abord réservé, l’allure sportive, il a promis «une main ferme» contre les groupes criminels. Il propose pour cela la «militarisation des ports et des frontières, de protéger les voies stratégiques d’exportation et de commerce», ou encore de développer la «vigilance citoyenne».

L’homme se dit de «centre gauche», mais ce néo-libéral incarne l’élite politique équatorienne issue du monde de l’entreprise privée et proche de la droite. Son programme de 76 pages contient quatre volets, «social, économique, institutionnel et environnemental», et se fonde sur une «stratégie intégrale» pour s’attaquer «aux causes profondes de la faible croissance économique et les niveaux élevés de criminalité», deux défis liés selon lui.