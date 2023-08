Election présidentielle: Bernardo Arevalo élu président du Guatemala

Le candidat surprise de l’élection présidentielle au Guatemala, Bernardo Arevalo, objet de tentatives de disqualification pendant la campagne électorale, a remporté dimanche le second tour du scrutin avec la promesse d’en finir avec la corruption dans un pays miné par la pauvreté et la violence.

Le président sortant de droite Alejandro Giammattei a rapidement réagi sur X (anciennement Twitter), félicitant Bernardo Arevalo et l’invitant «à entamer une transition ordonnée dès le lendemain de l’officialisation des résultats». Le scrutin s’est déroulé sans qu’aucun «incident significatif» ne soit signalé, selon le TSE, qui a souligné sans plus de précision un «pourcentage historique de participation».

Espoirs de changement

Les deux candidats en lice, Bernardo Arevalo, 64 ans, et Sandra Torres, 67 ans, se réclament tous deux de centre gauche. Mais si le premier cristallise les espoirs de changement dans un pays profondément inégalitaire, sa rivale était considérée comme la représentante de l’establishment.

À la tête du parti Unité nationale de l’espoir (UNE), Sandra Torres promettait des programmes d’aide sociale et diverses subventions pour les pauvres. Cependant, elle avait le soutien de la droite et des évangélistes, et multipliait les discours conservateurs.