Bettel, Frieden ou Lenert…Quand l'IA détourne les candidats luxembourgeois

Paulette Lenert (LSAP), Luc Frieden (CSV) et Xavier Bettel (DP) sur le podium final.

Et si les hommes et femmes politiques du Luxembourg étaient, à leur manière, des super-héros? C’est l’idée «très simple» sur laquelle a travaillé Flavio Da Costa, graphiste et photographe, alors que l’avenir du Grand-Duché s’est joué dimanche avec les élections législatives. Le résident de Bettembourg, responsable de l’agence FAGENCY.LU, a travaillé avec l’intelligence artificielle pour proposer une forme de «caricature» de plusieurs personnalités, dont le très probable futur Premier ministre Luc Frieden. Ce dernier, mais aussi Xavier Bettel, Paulette Lenert ou encore Sam Tanson apparaissent tels des Avengers. Des images «détournées» qui manquaient, selon lui, durant la campagne électorale.