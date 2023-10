Élections législatives: Le destin du Luxembourg se joue ce dimanche, suivez la journée en direct

Comme beaucoup, Enamul, quand à lui, n'est «pas encore tout à fait certain» de son choix, juste avant d'entrer dans le bureau de vote. «Je n'ai pas trop suivi la campagne», avoue-t-il. Joël a arrêté son choix en fonction de la protection des animaux et de la sécurité. «Je me sentais en sécurité à Differdange avant, ce n'est plus le cas».

Semedo est passée par un test sur Internet pour trancher. «J'ai rempli des questions et il m'a indiqué de quel parti j'étais le plus proche». Selon elle, le plus important est «les thèmes de société et les questions économiques, notamment sur le salaire minimum».