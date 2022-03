Electrabel et SPE se font perquisitionner

Les autorités belges de la concurrence se sont rendus mardi dans les locaux des deux grandes sociétés d'électricité du royaume, soupçonnées d'avoir gonflé leurs prix.

"Nous sommes concernés depuis 10H30", a aussi indiqué une porte-parole du concurrent SPE, qui doit bientôt passer sous le contrôle du français EDF. "On travaillera en toute transparence avec les enquêteurs." Les perquisitions ont mobilisé plus de 50 personnes, a souligné dans un communiqué le ministère de l'Economie, qui parle de "la plus vaste enquête jamais menée par les autorités belges de la concurrence à ce jour".