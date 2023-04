Economies d'énergie: Elève appliqué, le Luxembourg continue de réduire sa consommation de gaz

Ainsi, l'objectif a été rempli au mois de décembre, marqué par des températures particulièrement froides mais avec une marge plus étroite (-18%) qu'en août (-37%) ou en octobre et novembre qui n'ont jamais été aussi chauds (-36,3% et -33,7%). L'année 2022 est d'ailleurs la 2e plus chaude jamais enregistrée.