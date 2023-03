Football: Elias Filet, un Lionceau qui pique comme l'abeille

Prêté par le FC Sochaux (3e de Ligue 2) dans le cadre du partenariat entre les deux clubs, le Parisien de 21 ans sent qu'il a progressé au Luxembourg. «Je me suis amélioré au niveau du pied droit, que j'utilise plus. Mais aussi en dehors du terrain en vivant seul, en étant plus autonome», analyse ce jeune homme posé, au parcours atypique.