France : Elie Buzyn, un des dernier témoins d'Auschwitz, s'en est allé

Elie Buzyn, l'un des derniers grands témoins français d'Auschwitz, est décédé lundi, a indiqué sa fille Agnès à l'AFP.

Longtemps, comme beaucoup de rescapés des camps, il s'est tu et n'a pas voulu retourner à Auschwitz. Puis Elie Buzyn, mort lundi à l'âge de 93 ans, s'est employé à transmettre la mémoire de la Shoah. Avec ses compagnons survivants de l'horreur, «épaves humaines dont on disait qu'elles allaient mettre vingt ans à mourir», ce médecin né le 7 janvier 1929, père de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, s'était fait une promesse: «Tenir tant qu'on peut».

Il y est parvenu au-delà de toute espérance, après avoir vécu plusieurs vies et survécu à plusieurs morts. D'abord celle de son frère Avram, fusillé en mars 1940 par les nazis pour dissuader toute tentative de fuite du ghetto juif de Lodz (Pologne), où la famille Buzyn avait été parquée. «En 1944, on savait vaguement que l'Armée soviétique arrivait par l'Est. Il y avait un petit espoir que ça se termine», confiait-il à l'AFP en 2015. «On nous a dit qu'on allait dans un autre camp de travail, où les conditions seraient bien meilleures».

«Ils m'ont lancé: 'Dis que tu as 17-18 ans !'»

Un voyage en wagons à bestiaux dans la chaleur de l'été 1944, suivie de l'arrivée sur les quais de tri du camp d'extermination de Birkenau (Auschwitz-II). «Quelques déportés nous recevaient. Je leur dois la survie. J'avais 15 ans. Ils m'ont lancé: 'Dis que tu as 17-18 ans !'. Le SS m'a regardé, visiblement il ne m'a pas cru. Il m'a donné un coup de poing dans la poitrine pour éprouver ma résistance, je ne suis pas tombé». L'adolescent est jugé apte au travail forcé. Plus tard, «en 30 secondes», il a «su ce qui s'était passé» pour ses parents, assassinés dans les chambres à gaz.

Le 18 janvier 1945, devant la progression de l'Armée rouge, on lui intime l'ordre d'évacuer Auschwitz par une de ces «marches de la mort» où tout signe de défaillance est puni d'une balle dans la nuque. Après trois jours et deux nuits, les déplacés sont entassés dans un train vers Buchenwald. Elie y demeure jusqu'en avril 1945 parmi 900 orphelins. «Nous qui venions d'Europe de l'Est ne voulions pas retourner chez nous. Nous savions que nous n'y avions plus rien».