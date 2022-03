Guerre en Ukraine – «Eliminer Poutine»: Asselborn revient sur ses propos, «une erreur»

«Je sais qu'un ministre des Affaires étrangères ne devrait pas utiliser de tels mots. J'accepte les critiques, mais je ne vais pas faire l'autruche», a ensuite contextualisé le chef de la diplomatie luxembourgeoise. Juste avant son entrevue à la radio, le ministre socialiste venait d'écouter le témoignage du maire de Kharkiv sur «la destruction» de la deuxième ville du pays «par les troupes de Poutine». Un hôpital a été bombardé, des civils innocents meurent et vont mourir, et cela, le très expérimenté ministre ne peut pas l'accepter. «Même après 18 ans à ce poste».

Plus tôt à l'AFP, Jean Asselborn avait déjà indiqué avoir «prononcé ces mots sous le coup de l’émotion». «Si le peuple russe voyait ce que Poutine fait en Ukraine, à quel point les Ukrainiens ont peur et combien de vies humaines il (le président russe) pourrait avoir sur la conscience, alors il renverserait le Kremlin», avait déclaré Jean Asselborn mercredi matin.

Et d'ajouter: «C’est peut-être tout ce que l’on pourrait souhaiter, c’est que Poutine soit réellement physiquement éliminé (par un soulèvement, ndlr) pour arrêter tout ça». Une sortie qui avait largement fait réagir la classe politique luxembourgeoise. Le président du CSV Claude Wiseler avait ainsi déploré que le ministre «mette de l'huile sur le feu», tout en «partageant sa colère». «Poutine est un agresseur, mais la formule est inacceptable», avait réagi Nathalie Oberweis (déi Lénk), dans le même ton.

«Il faut l'excuser, il ne dort plus, il a beaucoup de pression»

Fernand Kartheiser (ADR) s'était lui montré beaucoup plus vindicatif appelant «à la démission du ministre, qui en est à son millième dérapage». «Je suis diplomate de carrière et je n’ai jamais entendu un ministre souhaiter la mort d’un chef d’État étranger. C’est inouï». Le propos est selon lui «d’autant plus scandaleux que le Luxembourg est en paix avec la Russie», la guerre concernant un autre État.