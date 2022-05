France: Elisabeth Borne nommée Première ministre en France

France : Élisabeth Borne nommée Première ministre en France

Emmanuel Macron a nommé lundi la ministre du Travail Élisabeth Borne Première ministre en remplacement de Jean Castex, a annoncé l'Elysée.

Élisabeth Borne a été chargée de former un gouvernement.

«Le Président de la République a nommé Mme Elisabeth Borne Première ministre et l’a chargée de former un gouvernement», a déclaré la présidence dans un communiqué. «C’est le choix de la compétence au service de la France, d'une femme de conviction, d’action et de réalisation», a expliqué par ailleurs l’Elysée.