Humanitaire : Elisabeth Dhamen au chevet des petits Béninois malades

FINDEL - Elisabeth Dhamen, 24 ans, va prendre le relais de Romy Schmit au Bénin pour le compte de la Fondation Raoul-Follereau.

La jeune femme, titulaire d’un diplôme d’assistante sociale, s'est envolée mercredi depuis le Findel. Au Bénin, elle croisera la route de Romy Schmit qui se trouve sur place depuis bientôt un an. Elisabeth Dhamen restera six mois auprès des malades du centre de dépistage et de traitement de l’ulcère de Buruli construit et équipé par la FFL, à Allada, au Bénin.