Elite cherche sa future Gisele au Luxembourg

LUXEMBOURG - Coup d'envoi des castings «Elite Look Model», mercredi, à l'hôtel Le Royal. Près de 50 candidates s'y sont présentées.

Ambiance studieuse dans les couloirs de l'hôtel Le Royal, mercredi, à Luxembourg. Pour la première fois au Grand-Duché, la célèbre agence de mannequins Elite faisait passer des auditions à des candidates luxembourgeoises. «Je suis agréablement surpris par le nombre de candidates et par le nombre de jolies filles», soulignait d'emblée le responsable du casting pour la Belgique et le Luxembourg, Foued Allik.

Pendant que les premières candidates passent sous l'œil averti des quatre jurés, les autres patientent dans l'antichambre et la tension monte. Marlène est venue avec sa famille. «Je rêve de devenir mannequin. J'ai déjà participé au casting Elite au Portugal, je suis venue tenter ma chance ici», confessait la jeune femme de 20 ans d'avant d'entrer dans l'arène.

Et pour cause, avant elle, d'autres jeunes filles étaient déjà reparties la tête basse. Non retenues par le jury dont la mission est claire: trouver des jeunes femmes entrant dans les standards de l'agence Elite.