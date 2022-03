Guerre en Ukraine - Londres veut sanctionner plus durement les «élites criminelles» russes

Vote massif à l’ONU en faveur d’une enquête sur les violations en Ukraine

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a approuvé vendredi à une écrasante majorité une résolution en faveur d’une commission d’enquête internationale sur les violations des droits humains et du droit humanitaire en Ukraine après l’invasion russe. La résolution a été adoptée par 32 votes pour, 2 contre (Russie et Erythrée) et 13 abstentions, dont celles du Venezuela, de Cuba, de la Chine, l’Inde et le Pakistan.

Le texte appelle «au retrait rapide et vérifiable des troupes russes et des groupes armés soutenus par la Russie de l’ensemble du territoire internationalement reconnu de l’Ukraine», et demande l’établissement d’urgence pour une durée initiale d’un an «une commission d’enquête internationale indépendante».