A Berlin: Eliud Kipchoge bat le record du monde du marathon

À Berlin : Eliud Kipchoge bat le record du monde du marathon

La performance est historique. Le Kényan Eliud Kipchoge, roi incontesté du marathon, a encore un peu plus écrit sa légende, dimanche à Berlin, en pulvérisant son propre record du monde du marathon, en 2h01'09''. Sa précédente marque était de 2h01'39''.

À 37 ans, le double champion olympique de la discipline remporte également, en plus de sa 14e victoire sur marathon, la quatrième à Berlin, égalant ainsi l'Éthiopien Haile Gebreselassie, le plus titré sur le marathon allemand, réputé «roulant» et particulièrement propice aux performances.