«The Crown»: Elizabeth Debicki en Diana, «un challenge»

Elizabeth Debicki, ici en princesse Diana dans «The Crown», a été révélée au grand public en 2013 avec son rôle dans «Gatsby le Magnifique». Keith Bernstein/Netflix

Dans les nouveaux épisodes de la fiction «The Crown», qui seront disponibles dès le 9 novembre sur Netflix, on découvrira Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse de Galles. L’actrice polono-australienne de 32 ans succède à Emma Corrin pour retracer les dernières années de Lady Di.

Facile d’incarner la princesse Diana durant des passages sombres de son existence?

Je n’ai pas appréhendé le personnage comme s’il était complexe avec des idées noires. Mon travail a été d’avoir beaucoup de compassion pour celle que j’ai incarnée, d’autant plus que le scénario est basé sur la vie de gens bien réels, même si c’est une fiction. J’ai voulu être la plus honnête possible, tout en suivant le script qui m’a été confiée.

Avez-vous hésité avant d’accepter cette proposition?

Non, j’aime toutes les propositions qui représentent un challenge dans ma carrière. Pour une artiste, c’est une chance de pouvoir s’élever dans son art quand on vous demande d’entrer dans la peau d’une autre femme. J’ai l’impression de doucement en apprendre davantage sur mon travail.

Vous mesurez 1 m 82. Est-ce que votre taille est un problème dans votre carrière?

Si un réalisateur ne veut pas de moi parce que je suis grande, c’est mieux ainsi, car je ne voudrais pas collaborer avec une personne qui me refuse pour une telle raison. J’ai la chance d’avoir un agent qui ne m’a jamais dit que j’avais été refusée à cause de ma taille, mais je suis certaine que c’est déjà arrivé. Adolescente, j’essayais de me baisser en déplaçant mes hanches pour paraître plus petite.

Vous avez souffert de votre taille durant l’adolescence?

À 13 ans, je pensais que j’étais un alien tellement je dépassais les autres élèves d’une tête à l’école. Quand j’ai commencé à passer des auditions, je me disais que je n’aurais jamais un job, car toutes les autres filles étaient plus petites que moi… et souvent les acteurs aussi (rire). Heureusement que mes parents étaient des danseurs classiques et grands. Ils m’ont appris à aimer mon corps. Quand j’ai tourné «Great Gatsby» avec Leo DiCaprio, le réalisateur Baz Luhrmann m’a aussi donné confiance en moi. Il me disait de rester bien droite, car il adorait justement ma grande taille.

Auriez-vous pu suivre les traces de vos parents?