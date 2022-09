Une «dynastie» : Elizabeth II et ses chiens corgis, une longue histoire d’amour

La reine appréciait particulièrement les chiens corgis qu’elle avait appris à découvrir quand elle était jeune fille, en 1933 déjà.

La reine est décédée jeudi à l’âge de 96 ans. AFP

De Susan, reçue pour ses 18 ans, à Fergus et Muick, acquis peu avant la mort de son époux Philip, Elizabeth II a possédé une trentaine de corgis, des petits chiens qui restent indissociables de son image. Elizabeth II , décédée jeudi à l’âge de 96 ans, c’était une tenue unicolore, une paire de gants, un sac à main noir… et un corgi trottinant à ses côtés. Ce chien court sur pattes, aux oreilles pointues et au long dos tire son nom du celtique «Cor gi», signifiant «chien nain». Un animal tellement lié à la monarque que lorsque celle-ci a réalisé une vidéo aux côtés de James Bond – interprété par Daniel Craig – à l’occasion des Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres, ses compagnons à quatre pattes figuraient au casting.

Plusieurs ont aussi été immortalisés aux côtés de la souveraine sur des photos officielles ou des tableaux. Moins solennel, la boutique du palais de Buckingham propose peluches ou porte-clés à leur effigie, à moins qu’on ne préfère les chaussettes aux imprimés canins, pour une touche d’excentricité so british. La jeune Elizabeth a découvert enfant cette race de chiens, lorsque son père, le roi George VI, a introduit Dookie dans la famille en 1933. Ce fut le début d’une longue passion pour la reine qui a élevé plusieurs générations de corgis depuis Susan.

La reine supervisait personnellement leur alimentation

Le dernier descendant de cette dynastie, Willow, est décédé en avril 2018, laissant la reine sans corgis. Mais Elizabeth II a décidé d’acquérir deux chiots en mars 2021, une façon peut-être de chercher du réconfort dans une période difficile. Son époux, le prince Philip, 99 ans, vivait ses dernières semaines et la famille royale était secouée par une crise, accusée de racisme par le prince Harry et son épouse Meghan depuis les États-Unis. Lorsqu’elle avait été présentée à la reine, Meghan Markle avait pourtant passé une épreuve avec succès. «Les corgis l’ont adoptée tout de suite», avait assuré le prince Harry lors d’une interview donnée à l’occasion de l’annonce de leurs fiançailles en novembre 2017. «Cela fait trente-trois ans qu’ils m’aboient dessus. Elle entre, rien…» avait-il comparé avec un certain dépit.

La reine s’est aussi appuyée sur ces petits animaux pour détendre ses invités, comme l’a raconté le chirurgien de guerre David Nott. Alors qu’il souffrait d’un terrible flash-back lors d’un déjeuner privé au palais de Buckingham, la reine lui avait proposé de caresser ses chiens et de leur donner des biscuits. «Pendant vingt minutes au cours de ce déjeuner, la reine et moi avons nourri les chiens. Elle l’a fait parce qu’elle savait que j’étais si gravement traumatisé», a-t-il raconté à la BBC en 2016. Elizabeth II aimait tellement ses corgis qu’elle supervisait personnellement leur alimentation, selon «Pets by Royal Appointment», un livre consacré aux animaux de compagnie de la famille royale britannique.