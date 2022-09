À Luxembourg: «Elizabeth II, forte, loyale et symbole de stabilité»

«Beaucoup de monde est déjà venu depuis vendredi, confirme-t-elle. Même des enfants, mais aussi le Grand-Duc, d'autres ambassadeurs...». Et les sujets britanniques ne sont pas seuls concernés. En témoignent Michael, Américain de l'Oregon, venu exprimer «son respect à une reine dont l'action a impacté le monde entier», ou ce couple de Polonais qui salue «une dame forte, un symbole de stabilité dans le monde, qui a sacrifié sa vie privée à sa fonction».

«Elle a toujours été loyale. Qu'elle repose en paix»

Et Madame l'ambassadeur de renchérir: «Elle a toujours été loyale. Qu'elle repose en paix», dit-elle à propos de celle qui fut monarque durant 70 ans et qu'elle a eu le bonheur de croiser naguère, lorsqu'elle était active au ministère de la Défense. «Ce fut un honneur pour moi. Je me souviens qu'elle avait toujours un sourire pour chacun». Sarah, Britannique de Luxembourg-Ville, est venue signer le registre dimanche, mais «s'envolera dimanche prochain pour assister aux funérailles londoniennes le lendemain».