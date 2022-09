Royaume-Uni : Elizabeth II manquera encore un gros événement

Réception du prochain Premier ministre

Depuis une nuit à l’hôpital il y a près d’un an pour des examens jamais précisés, la reine se montre de plus en plus rarement en raison de problèmes pour se déplacer. Elle délègue une part croissante de ses fonctions à son fils Charles, qui avait notamment prononcé en mai à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l’une de ses fonctions constitutionnelles essentielles. Mardi, c’est à Balmoral, et non au palais de Buckingham à Londres, qu’elle recevra Boris Johnson qui lui présentera sa démission puis son successeur, dont le nom (Liz Truss ou Rishi Sunak) sera annoncé lundi.