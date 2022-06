Règne le plus long : Elizabeth II va-t-elle battre Louis XIV?

Dimanche, la reine d'Angleterre a battu le record du deuxième plus long règne de l'histoire. Seul le roi Soleil a fait mieux.

70 ans et 126 jours: la reine Elizabeth - qui vient de célébrer son jubilé de platine - a battu dimanche le record du roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej (9 juin 1946 - 13 octobre 2016). Son règne devient ainsi le deuxième plus long derrière celui du Français Louis XIV (plus de 72 ans de 1643 à 1715). Pour décrocher le titre suprême, elle devra rester en place jusqu'au 25 mai 2024.

Né en 1839, le Grand-Duché du Luxembourg a connu six souverains et le règne le plus long a aussi été celui d'une femme: la Grande-Duchesse Charlotte (45 ans, 9 mois et 28 jours).