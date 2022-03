Elizabeth Taylor hospitalisée après une overdose

L’actrice âgé de 76 ans a été hospitalisée d’urgence dans la nuit du 5 au 6 avril dernier alors qu’elle vomissait et ne parvenait plus à respirer.

C’est un mélange d’alcool et de médicaments qui serait à l’origine de l’overdose. Elizabeth Taylor s’est soudain mise à vomir et ne parvenait presque plus à respirer quand elle a appelé à la rescousse son assistant au milieu de la nuit.