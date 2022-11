Le bal de Ell interdit avant 18 ans?

Suite aux événements récents au Elloween bal à Ell, où une bonne dizaine de jeunes filles se sont soudain senties très mal, les organisateurs se sont réunis lundi soir, afin d'améliorer la sécurité en vue de la prochaine édition, en 2023. «La seule décision prise est d'élaborer une concertation avec la police en amont du prochain bal, pour plus de sécurité non seulement sur le plan de l'alcool et de la drogue, mais aussi au niveau des bagarres», indique Paul Wilwerding, secrétaire du SC Ell.