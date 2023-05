Elle a accouché entre deux chimios: «Ma fille va super bien»

«J'ai reçu des messages de femmes qui disaient qu'elles culpabilisaient parce qu'elles me trouvaient forte mais je pleure aussi, il y a des moments où ça ne va pas»: Virgilia Hess est venue témoigner de son combat sur le plateau de BFMTV, mardi soir. La présentatrice météo de la chaîne a découvert qu'elle avait un cancer du sein alors qu'elle était enceinte de cinq mois. «Bien sûr que c'est dur, qu'il faut craquer mais de toute façon on a pas le choix, il faut se mettre en mode guerrière, il faut positiver».

Quand le diagnostic est tombé au début de l'année, sa première réaction a été de dire non à la chimiothérapie malgré les tentatives des médecins pour la rassurer mais «comment c'est possible que des produits aussi forts qui moi me mettent K.-O. ne vont rien faire à mon bébé?». Elle se laisse toutefois convaincre parce qu'il fallait commencer rapidement les traitements et elle sourit: «J'ai même mieux supporté les chimios enceinte que pas enceinte, j'avais l'impression de former un duo avec ma fille».