Natasha St-Pier : Elle a augmenté ses seins à cause de son manager

La chanteuse Natasha St-Pier confie dans son livre «Mon petit cœur de beurre» qu'elle a fait augmenter le volume de sa poitrine sans vraiment le vouloir.

«Il ne m'a pas mis le couteau sous la gorge. C'était vachement plus vicieux. Chaque fois qu'on voyait une chanteuse, il me la montrait en exemple», écrit-elle. L'homme, Guy Cloutier, lui avait carrément dit que si elle avait une grosse poitrine et un profond décolleté, elle cartonnerait.