Affaire en Suisse – Elle a démembré sa locataire et enterré la tête

Après trois jours de procès, le verdict est tombé. L’Ukrainienne de 55 ans qui avait assassiné sa locataire en octobre 2020 avant de la démembrer, a été condamnée à 15 ans de prison par un tribunal suisse. Elle sera ensuite expulsée du pays pour 15 autres années. Pour rappel, le procureur avait requis une peine de 18 ans de prison pour homicide volontaire et atteinte à la paix des morts et une expulsion de 15 ans.

Elle ne quittait plus son arme

Assurant qu’elle entretenait «des relations presque amicales» avec la victime, l’accusée a expliqué au tribunal que la situation s’était détériorée après que la locataire n’a plus payé le loyer. «Je lui ai dit que je n’avais plus confiance en elle et que nous nous verrions au tribunal», poursuit-elle. La victime l’aurait alors menacée. «Fais attention avec nous, tu ne mourras pas de ton cancer, mais avant», lui aurait-elle répondu. L’emploi du «nous» a effrayé la logeuse, au point qu’elle ne se déplaçait plus sans une arme.