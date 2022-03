États-Unis : Elle a eu trois filles en moins d’un an, et ce ne sont pas des triplées

Une Américaine est tombée enceinte de jumelles quelques semaines seulement après avoir accouché d’une petite fille.

La vie de Stephanie Hansen n’a rien d’un long fleuve tranquille, mais elle ne s’en plaint pas, bien au contraire. «C’est le chaos total. Mais c’est le meilleur des chaos», confie l’Américaine de 32 ans à Today . Et pour cause: cette mère célibataire a réussi l’exploit de mettre au monde trois filles en l’espace de dix mois.

La petite Daphne, née le 28 janvier 2020, n’avait que 94 jours quand la trentenaire originaire de Washington a découvert par hasard qu’elle était de nouveau enceinte. Trois semaines plus tard, la jeune femme a appris qu’elle attendait des jumelles.

À cette période-là, Stephanie venait de se lancer dans une nouvelle relation. Comme il est recommandé de le faire, la trentenaire a effectué un test de grossesse avant de recommencer à prendre la pilule. C’est là qu’elle a eu la surprise de sa vie. Les jeunes mamans peuvent en effet ovuler environ six semaines après avoir accouché.

«Après une grossesse, les femmes ne sont pas forcément conscientes d’où en est leur cycle. Mais si vous êtes tombée enceinte une fois, il est possible de concevoir à nouveau, même si vous ne pensez pas que vous êtes en train d’ovuler», explique le Dr Christine Greves, gynécologue à l’hôpital pour femmes et enfants d’Orlando (Floride).

«J’étais encore déphasée après la naissance de Daphne, et puis il y avait l’excitation de cette nouvelle relation. J’étais en train de tout mettre en place», raconte l’Américaine. Stephanie admet qu’elle s’est sentie un peu coupable vis-à-vis de Daphne. «J’ai pensé que nous n’aurions pas de temps juste toutes les deux. Il y a vraiment eu une sorte de tristesse, au début», confie l’Américaine. Quelques mois plus tard, la trentenaire a mis au monde des jumelles, Rubie et Penelope. D’après la jeune maman, sa première fille a tout de suite adopté ses petites sœurs.