Ashley Graham : Elle a failli mourir durant son accouchement

Le top model américain Ashley Graham a eu une hémorragie en donnant naissance à ses jumeaux.

Dans une de ses chroniques publiées dans Glamour, l’Américaine de 34 ans a confié qu’elle a eu une grosse hémorragie juste après avoir accouché de ses deux garçons. Se sentant mal, Ashley s’est évanouie pendant un court instant. «Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir senti un léger contact sur ma joue. J’ai compris plus tard qu’on me giflait pour que je me réveille. Mon mari me tenait la main et priait, et une autre personne me plantait une aiguille dans un bras. Et je me souviens avoir vu l’obscurité et il y avait des étoiles», a-t-elle écrit.