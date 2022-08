Sadie Sink : Elle a failli ne jamais jouer dans «Stranger Things»

Difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Sadie Sink incarner Max Mayfield dans «Stranger Things» . Pourtant c’est bien ce qui a failli se passer. C’est à l’âge de 14 ans que l’actrice a passé son audition pour jouer cette ado pas comme les autres. Malheureusement pour elle, les personnes responsables du casting lui ont fait savoir qu’elle était «trop vieille» pour ce rôle, a-t-elle expliqué dans Deadline. Face à ce refus, l’Américaine n’a pas baissé les bras pour autant. «Je les ai suppliés de me donner plus de scènes à jouer pour que je puisse leur montrer quelque chose de nouveau», a-t-elle raconté. Et sa détermination a fini par payer. Devenue l’une des protagonistes principales depuis la saison 2 de «Stranger Things», les fans du feuilleton l’adorent.