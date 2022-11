épilation: Elle a fait de son monosourcil sa force

Visionnaire et libre. Ces deux épithètes caractérisent Frida Kahlo (1907-1954). L’artiste peintre mexicaine assumait son monosourcil comme en témoigne sa production d’autoportraits. À Paris, l’exposition «Frida Kahlo, au-delà des apparences», (à voir au palais Galliera jusqu’au 5 mars) s’articule autour de son look. Le musée de la mode a réuni quantité d’objets personnels (vêtements, produits de beauté, accessoires) présentés avec des photographies et des toiles.