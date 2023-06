Etats-Unis: Elle a frôlé la mort parce que les médecins lui refusaient une IVG

Amanda Zurawski a failli mourir en attendant un avortement qu’elle ne voulait pas, mais dont elle avait désespérément besoin et que des médecins du Texas lui refusaient. «Mon mari et moi avons toujours su que nous voulions des enfants», déclare à l’AFP cette Américaine de 36 ans, depuis son domicile d’Austin, la capitale texane. «Notre bébé était très, très désiré.»

En juin 2022, au moment où la Cour suprême des États-Unis annule le droit constitutionnel à l’avortement, Amanda Zurawski célèbre sa grossesse tant attendue, après 18 mois de traitement de fertilité. Mais deux mois plus tard, «tout change», dit-elle. Alors qu’elle était en pleine préparation des célébrations de la naissance à venir, elle remarque un problème.

«J’ai dû attendre que ma vie soit en danger»

Très affectée, Amanda Zurawski souhaite aller de l’avant. «Je voulais être capable de mettre cela derrière moi, passer par le traumatisme, puis commencer à faire le deuil.» Mais le Texas , comme de nombreux États, interdit les avortements, à de rares exceptions près, depuis la décision de la Cour suprême. Après six semaines, l’IVG n’est pas autorisée, à moins que la vie de la mère ne soit en danger.

«Le cœur du bébé battait toujours» et les soignants n’ont pas le droit de lui fournir la procédure dont elle a tant besoin, se souvient-elle. «J’ai donc dû attendre que ma vie soit en danger». À ce moment-là, «je ne faisais pas seulement le deuil du bébé, j’étais également terrifiée, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer», affirme-t-elle.

«J’ai failli mourir»

Au bout de trois jours, Amanda Zurawski fait un choc septique. Elle passe plusieurs jours en soins intensifs, à combattre l’infection. En plus du traumatisme, elle ne sait pas si elle «pourra tomber de nouveau enceinte». La septicémie a créé une masse de tissu fibreux dans son utérus et sur l’une de ses trompes de Fallope. Le couple a depuis recours à des fécondations in vitro, espérant pouvoir accueillir enfin l’enfant qu’ils souhaitent tant, en vain jusque-là.