Régime dangereux: Elle a mangé comme un enfant de 3 ans pour maigrir

Lori Harvey, qui a monté les marches lors de l’ouverture du Festival de Cannes, vante les mérites d’un régime dangereux sur TikTok. Getty Images

«Je pense que je consommais 1200 calories par jour, maximum. J’essayais de manger de la viande et des légumes , mais un minimum de glucides», explique le mannequin de 25 ans Lori Harvey, dans une vidéo TikTok, qui a atteint près de 1,7 million de vues. «Depuis que je suis en couple, j’ai pris environ 6 kilos et c’était horrible, plus aucun de mes vêtements ne m’allait. Je ne me sentais tout simplement pas bien.»

Apport nutritionnel pour un enfant

Les besoins moyens d’un adulte se situent entre 2600 et 3200 calories par jour , selon l’Académie américaine de nutrition et de diététique, qui rappelle que le corps a besoin d’un nombre suffisant de calories pour fonctionner correctement. De plus, cette quantité peut augmenter si l’ on pratique une activité sportive soutenue. Un régime de 1200 calories, comme celui promu par Lori Harvey, est recommandé pour les enfants entre 3 et 4 ans.

«Prendre du poids au début d’une relation arrive souvent», remarque Kimberly Neve, médecin nutritionniste britannique. «C’est un signe que l’on se sent bien.» Afin d’éviter une prise de poids trop importante, elle recommande de « privilégier les protéines et les légumes et de faire attention à la taille des portions.»

Régime dangereux

«Elle encourage indirectement les personnes qui aspirent à avoir un poids ou un physique similaire à adopter un régime alimentaire non durable, dangereux et restrictif», regrette Tai Ibitoye, nutritionniste britannique. «Il peut même mener jusqu’à des troubles alimentaires», alerte-t-elle, en rappelant que les glucides ne doivent pas être totalement bannis de l’alimentation.