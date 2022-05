Hillary de «Mamans & célèbres» : «Elle a perdu connaissance»

Hillary Vanderosieren a été victime d’un malaise. Son fiancé était heureusement dans les parages.

La candidate de téléréalité Hillary Vanderosieren, qui a donné naissance à un petit Matteo il y a quelques mois, a dû être transportée à l’hôpital le 30 avril 2022. Son fiancé, le mannequin Giovanni Bonamy, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en postant une image de la malheureuse allongée dans une ambulance. «J’ai retrouvé ma femme par terre en train de faire un malaise et mes deux fils qui pleuraient. C’était la panique totale pour moi. Elle a souffert, d’un coup, du bas du ventre et a perdu connaissance. On essaie de comprendre ce qu’elle a», a-t-il raconté.