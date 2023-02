Attentats du 13 novembre 2015 : Elle a permis l'arrestation d'Abaaoud: «Sonia» veut être davantage aidée

L'avocate de «Sonia», qui avait dénoncé à la police Abdelhamid Abaaoud, exhorte le ministre de l'Intérieur à mettre en place une prise en charge de sa cliente à la hauteur de son «acte citoyen».

Abaaoud est considéré comme le chef opérationnel des attentats du 11 novembre en 2015. AFP

«J'avais déjà été amenée à plusieurs reprises à souligner auprès du Siat (Service interministériel d'assistance technique) à quel point les mesures prises en sa faveur et pour sa famille étaient inadaptées à leur situation et, en tout état de cause, insuffisantes sachant le danger permanent qui pèse sur ma cliente», écrit Me Samia Maktouf dans une lettre datée de vendredi, consultée par l'AFP.

À la suite de sa dénonciation qui a permis de localiser Abdelhamid Abaaoud - tué dans un assaut de la police le 18 novembre 2015 -, «Sonia» est devenue la première «témoin protégée» en France: elle a changé d'identité et de vie. En 2016, une convention confidentielle signée avec le Siat prévoyait notamment que «Sonia», son compagnon et leurs enfants toucheraient une allocation pour subvenir aux dépenses de leur vie quotidienne et seraient accompagnés dans leur recherche d'emploi.

«''Sonia'' n'est pas une repentie»

Les enfants, devenus de jeunes adultes, et son compagnon sont toujours à la charge de «Sonia», qui travaille, et rien n'est entrepris pour les accompagner dans leurs démarches professionnelles, selon l'avocate. «La prise en charge n'est en rien conforme aux assurances ainsi données» et «s'avère nettement insatisfaisantes en termes financiers», constate dans son courrier Me Maktouf en soulignant la «détérioration de l'état de santé psychologique de (sa) cliente».

Parfois, l'allocation est suspendue plusieurs mois, a expliqué à l'AFP l'avocate, qui voit un «moyen de pression» du Siat sur «Sonia» et «une punition» lorsque sa cliente s'exprime dans les médias. «On a créé un système pour ''Sonia'' qui est un copier-coller du système mis en place pour les repentis. ''Sonia'' n'est pas une repentie, elle mérite un système sur mesure», estime Me Maktouf. «''Sonia'' a eu un acte citoyen, un acte de bravoure, comme d'autres n'en ont pas eu, et elle est en train de le payer», dénonce l'avocate.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué à l'AFP ne pas avoir encore pris connaissance de la lettre.